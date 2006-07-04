xelnaga

Данила xelnaga

 
40 летРоссия/Зеленогорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Большой опыт программирования на ПХП.

MySQL, PHP4, PHP5, Smarty, Ajax, Javascript.

Опыт написания многопроцессных скриптов с помощью fork(), либо с ипользованием multi_curl, сокетов.

Написание скриптов создающих наименьшую нагрузку на сервер.

Написание парсеров(выдернуть определённые куски информации с заданных сайтов) любой сложности.

ICQ: 321-173

Skypte: xelnagaaa

JavascriptMySQLAjax