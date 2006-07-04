Нужен человек свободно владеющий Java. Нужно написать ява аплет для сотового телефона. Подробнее в ICQ.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Большой опыт программирования на ПХП.
MySQL, PHP4, PHP5, Smarty, Ajax, Javascript.
Опыт написания многопроцессных скриптов с помощью fork(), либо с ипользованием multi_curl, сокетов.
Написание скриптов создающих наименьшую нагрузку на сервер.
Написание парсеров(выдернуть определённые куски информации с заданных сайтов) любой сложности.
ICQ: 321-173
Skypte: xelnagaaa
Нужен человек свободно владеющий Java. Нужно написать ява аплет для сотового телефона. Подробнее в ICQ.