Нужно наполнить сайт КОПИПАСТОМ по определенной теме. Сайт на системе nethouse.ru - там интуитивно понятный интерфейс. Я скажу тему, нужно будет поискать сайты по этой теме (их достаточно много) более-менее повторить структуру, картинки стырить и ...