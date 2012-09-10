Cкопировать каталог товаров с сайта http://www.kamkabel.ru/catalog/ в простую ЦМС. Это можно сделать вручную, на каждый товар достаточно описания с первой страницы товара и картинку оттуда же. Работа простая, уникальные тексты не нужны, скопировать - вставить название, картинку, ...
- $32Прочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать логотип аля государственная служба связанный с кабельными работами, инженерией, и т.п. Без всяких изысков, просто чтобы ассоциировался с госслужбой.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно наполнить сайт КОПИПАСТОМ по определенной теме. Сайт на системе nethouse.ru - там интуитивно понятный интерфейс. Я скажу тему, нужно будет поискать сайты по этой теме (их достаточно много) более-менее повторить структуру, картинки стырить и ...Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуются услуги по настройке сайтов на системе nethouse.ru - контент (будет предоставлен), найти картинки для иллюстраций получше и покачественнее, десять-двадцать страниц настроить (загрузить картинки, вставить текст) и т.д. В общем - настроить сайт по небольшому ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Наполнение каталога товаров позициями из каталогов поставщиков - на каждый товар нужно: написать название, выбрать несколько характеристик, найти картинки в инете (1-3) и прикрепить их к товару. Присылайте ваши цены пожалуйста.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад