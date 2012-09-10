xffeedd

Дмитрий Васильев xffeedd

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cкопировать каталог товаров с другого сайта

    $32

    Cкопировать каталог товаров с сайта http://www.kamkabel.ru/catalog/ в простую ЦМС. Это можно сделать вручную, на каждый товар достаточно описания с первой страницы товара и картинку оттуда же. Работа простая, уникальные тексты не нужны, скопировать - вставить название, картинку, ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить сайт копипастом

    $10

    Нужно наполнить сайт КОПИПАСТОМ по определенной теме. Сайт на системе nethouse.ru - там интуитивно понятный интерфейс. Я скажу тему, нужно будет поискать сайты по этой теме (их достаточно много) более-менее повторить структуру, картинки стырить и ...

    Тексты для сайта
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка сайтов на nethouse.ru

    Требуются услуги по настройке сайтов на системе nethouse.ru - контент (будет предоставлен), найти картинки для иллюстраций получше и покачественнее, десять-двадцать страниц настроить (загрузить картинки, вставить текст) и т.д. В общем - настроить сайт по небольшому ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение каталога товаров

    Наполнение каталога товаров позициями из каталогов поставщиков - на каждый товар нужно: написать название, выбрать несколько характеристик, найти картинки в инете (1-3) и прикрепить их к товару. Присылайте ваши цены пожалуйста.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад