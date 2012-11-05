xopxe1989

Александр xopxe1989

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Подключить Яндекс Кассу в ИМ на OpenCart 1.5.5

    В данный момент на сайте подключена система Робокасса, но вчера у нее произошли проблемы и все ИП заблокировались, соответсвенно не могут идти платежи через них. Хочу подключить Яндекс Кассу Вот мой сайт [url=http://produkti-pchelovodstva.ru/]http://produkti-pchelovodstva.ru/[/url]  Что нужно:  1) Установить модуль Яндекс кассы ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнить группу Вконтакте участниками

    Наполнить группу вконтакте участниками Нужно наполнить новую группу вконтакте людьми, чтобы все люди были реальные. Нужно набрать около 3000 участников. Тематика группы – интернет магазин. Основное условие ,все люди должны быть живые, пол не важен, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для размещения объявлений на досках

    Требуется удалённый помощник менеджера по рекламе, на постоянную основу для выполнения работы по размещению объявлений в ручном режиме. Условия: Место работы – удаленно (местонахождение не важно). Свободный график работы. Сдельная оплата труда (100 рублей за ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад