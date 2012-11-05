В данный момент на сайте подключена система Робокасса, но вчера у нее произошли проблемы и все ИП заблокировались, соответсвенно не могут идти платежи через них. Хочу подключить Яндекс Кассу Вот мой сайт [url=http://produkti-pchelovodstva.ru/]http://produkti-pchelovodstva.ru/[/url] Что нужно: 1) Установить модуль Яндекс кассы ...