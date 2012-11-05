В данный момент на сайте подключена система Робокасса, но вчера у нее произошли проблемы и все ИП заблокировались, соответсвенно не могут идти платежи через них. Хочу подключить Яндекс Кассу Вот мой сайт [url=http://produkti-pchelovodstva.ru/]http://produkti-pchelovodstva.ru/[/url] Что нужно: 1) Установить модуль Яндекс кассы ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно сделать 12 коллажей для сайта. вот пример на сайте http://www.first4magnets.com/ Все фотографии есть. Прошу показать примеры ваших работ. Работу нужно сделать качественно.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт10 лет назад
Наполнить группу вконтакте участниками Нужно наполнить новую группу вконтакте людьми, чтобы все люди были реальные. Нужно набрать около 3000 участников. Тематика группы – интернет магазин. Основное условие ,все люди должны быть живые, пол не важен, ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется удалённый помощник менеджера по рекламе, на постоянную основу для выполнения работы по размещению объявлений в ручном режиме. Условия: Место работы – удаленно (местонахождение не важно). Свободный график работы. Сдельная оплата труда (100 рублей за ...Прочее9 заявокЗакрыт11 лет назад