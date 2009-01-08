xoxol609

Alex Alex xoxol609

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Обработчик запроса + запись в БД

    $50

    Доброго времени суток. Пожалуйста помогите с скриптом обработчиком. Задача : Есть таблица в БД mysql |com|-|data|-|ip|-|id| скрипт (см. во вложении ) путем POST запроса передает параметр "com" обработчику (его у меня нет :) он мне ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система поиска в БД

    Доброго времени суток! Собственно что мне нужно: Сайт-вебморда- 1-авторизация пользователей с возможностью ограничения им доступа к сайту по дате-времени (например доступ до 25 числа и.т. или на месяц) есть бд с 20 таблицами(в таблицах от 7-15 полей, от 10000-1000000 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка существующей системы

    Нужно доработать бесплатную систему управления проэктами - http://webcollab.sourceforge.net/webcollab/index.p... ---Online Demo в этой системе меня почти все устраивает, только хотелось бы кое что изменить: 1.Форма добавления проэкта оставить все существующие пункты добавив пункт из 1 блока прикрепленного тз 2.в меню ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интерфейса к БД для внесения\ред. данных

    Доброго времени суток!!! Нужно написать на php+html веб интерфейс к бд (Ведение судопроизводства 5 этапов) 1.Необходима авторизация пользователей системы (около 10 чел ) 2.Каждый пользователь должен "видеть" изменять только анкеты внесенные им (админ должен видеть и изменять все) 3.На ...

    PHPHTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад