Доброго времени суток. Пожалуйста помогите с скриптом обработчиком. Задача : Есть таблица в БД mysql |com|-|data|-|ip|-|id| скрипт (см. во вложении ) путем POST запроса передает параметр "com" обработчику (его у меня нет :) он мне ...
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Доброго времени суток!!! Нужно написать на php+html веб интерфейс к бд (Ведение судопроизводства 5 этапов) 1.Необходима авторизация пользователей системы (около 10 чел ) 2.Каждый пользователь должен "видеть" изменять только анкеты внесенные им (админ должен видеть и изменять все) 3.На ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад