xpanutel

Александр xpanutel

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен граббер c pokaza.net

    Нужен грабер на dle чтобы грабить фильмы онлайн например с www.pokaza.net Краткая новость будет выглядеть примерно таким образом Название (оно должно записываться в поле названия новости) Описание (если есть) Жанр Режиссер Актер Флеш плеер уже внедрен в ДЛЕ и воспроизводит потоковое видео. Грабер ...

    DLE
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад