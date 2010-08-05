Нужен грабер на dle чтобы грабить фильмы онлайн например с www.pokaza.net Краткая новость будет выглядеть примерно таким образом Название (оно должно записываться в поле названия новости) Описание (если есть) Жанр Режиссер Актер Флеш плеер уже внедрен в ДЛЕ и воспроизводит потоковое видео. Грабер ...