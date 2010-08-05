Нужна готовая CMS, с направлением - фильмы онлайн, радио онлайн и т.д. желательно в стиле www.pokaza.net и с готовой базой фильмов и радио. выслушаю ваши предложения по ценам\срокам
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Нужна готовая CMS, с направлением - фильмы онлайн, радио онлайн и т.д. желательно в стиле www.pokaza.net и с готовой базой фильмов и радио. выслушаю ваши предложения по ценам\срокам
Нужен грабер на dle чтобы грабить фильмы онлайн например с www.pokaza.net Краткая новость будет выглядеть примерно таким образом Название (оно должно записываться в поле названия новости) Описание (если есть) Жанр Режиссер Актер Флеш плеер уже внедрен в ДЛЕ и воспроизводит потоковое видео. Грабер ...