Маркетинг - это образ жизни

Профессионально работаю в Digital Marketing более двух лет

Погружение в тематику - 5 лет назад для потребностей собственного бизнеса

В совершенстве разбираюсь в понятиях:

- создание сайтов "Под ключ"

- контекстная реклама, статический и динамический ремаркетинг

- таргетированная реклама в социальных сетях

- SEO-аудит сайтов и модернизация

- e-mail маркетинг

- SMM/SMO

- дизайн и графика эффективных изображений для продвижения в сети

- профессиональный целеориентированный консалтинг по вопросам онлайн и оффлайн маркетинга

- обучение контент-маркетингу, вопросам продвижения личного бренда

Каждый проект - индивидуальность. Данные статистики люблю больше, чем цифры оплаты труда - но они должны быть релевантны друг к другу .)

Весь путь проекта - согласования, промежуточные и финальные отчеты. Вы всегда будете понимать, на какой стадии эффективности Ваш проект

И да, 15 минут консультации - всегда бесплатно!