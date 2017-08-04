Профессионально работаю в Digital Marketing более двух лет
Погружение в тематику - 5 лет назад для потребностей собственного бизнеса
В совершенстве разбираюсь в понятиях:
- создание сайтов "Под ключ"
- контекстная реклама, статический и динамический ремаркетинг
- таргетированная реклама в социальных сетях
- SEO-аудит сайтов и модернизация
- e-mail маркетинг
- SMM/SMO
- дизайн и графика эффективных изображений для продвижения в сети
- профессиональный целеориентированный консалтинг по вопросам онлайн и оффлайн маркетинга
- обучение контент-маркетингу, вопросам продвижения личного бренда
Каждый проект - индивидуальность. Данные статистики люблю больше, чем цифры оплаты труда - но они должны быть релевантны друг к другу .)
Весь путь проекта - согласования, промежуточные и финальные отчеты. Вы всегда будете понимать, на какой стадии эффективности Ваш проект
И да, 15 минут консультации - всегда бесплатно!
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