yachta42

Алексей Коновалов yachta42

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Макет баннера

    $50

    Сделать макет баннера размером 2,0*0,8 м. Примерный вид в файле. Фон полупрозрачный Ваши предложения. Структура примерно как на рисунке. В прямоугольники будем вставлять фотографии, можно обыграть их рамками. Я их предоставлю, в смысле, фотки. Это ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка фото 3d, подготовка макета для печати

    $100

    есть 3d картинка, необходимо ее вытянуть до определенных размеров с сохранением качества и положить в перспективу для придания объема, подготовить макет для печати. Подробности в личку. Алексей

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад