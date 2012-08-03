Сделать макет баннера размером 2,0*0,8 м. Примерный вид в файле. Фон полупрозрачный Ваши предложения. Структура примерно как на рисунке. В прямоугольники будем вставлять фотографии, можно обыграть их рамками. Я их предоставлю, в смысле, фотки. Это ...