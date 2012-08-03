$100
Необходимо перерисовать картинку для изготовления макета баннера 3,0 х 4,2 метра с адаптацией под 3д изображение по готовому эскизу. Эскиз во вложении.
3D-графика5 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо перерисовать картинку для изготовления макета баннера 3,0 х 4,2 метра с адаптацией под 3д изображение по готовому эскизу. Эскиз во вложении.
Сделать макет баннера размером 2,0*0,8 м. Примерный вид в файле. Фон полупрозрачный Ваши предложения. Структура примерно как на рисунке. В прямоугольники будем вставлять фотографии, можно обыграть их рамками. Я их предоставлю, в смысле, фотки. Это ...
есть 3d картинка, необходимо ее вытянуть до определенных размеров с сохранением качества и положить в перспективу для придания объема, подготовить макет для печати. Подробности в личку. Алексей