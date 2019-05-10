– HTML (HTML5) + CSS3
– Блочная / табличная или смешанная верстка
– Ручной, логически продуманны, валидный код с комментариями
– Использование спрайтов — позволяет повысить производительность веб-страниц, а также хранить графические изображения более организованно
– Кроссбраузерность: IE8+ (если нужно можно и IE7), FF 4+, Opera 10.5+, Safari, Chrome
– Соблюдение стандартов W3C
– Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
– Стрессоусточивость
– Четкое соблюдение сроков
– Оплата по факту возможна с постоянными клиентами
– РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ — В ЛЮБОМ ИНОМ СЛУЧАЕ У ВАС ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ РАБОТЫ.
Пожалуйста, подробно описывайте свое задание, тем адекватнее будет цена и сроки.
Контактные данные:
Skype: signetting
E-mail: [email protected]