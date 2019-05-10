Верстка макета LP с душой и ответственностью

– HTML (HTML5) + CSS3

– Блочная / табличная или смешанная верстка

– Ручной, логически продуманны, валидный код с комментариями

– Использование спрайтов — позволяет повысить производительность веб-страниц, а также хранить графические изображения более организованно

– Кроссбраузерность: IE8+ (если нужно можно и IE7), FF 4+, Opera 10.5+, Safari, Chrome

– Соблюдение стандартов W3C

– Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

– Стрессоусточивость

– Четкое соблюдение сроков

– Оплата по факту возможна с постоянными клиентами

– РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ — В ЛЮБОМ ИНОМ СЛУЧАЕ У ВАС ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ РАБОТЫ.

Пожалуйста, подробно описывайте свое задание, тем адекватнее будет цена и сроки.

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