Нужен сайт с парсингом 1 сайта(Отзовик). (CMS как понимаю лучше для этой цели подойдёт WP, но если есть варианты - предлагайте) Что будем парсить: Общая категория(Название)ПодкатегорияКарточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, ...