yamaradge

Алексей yamaradge

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Сайт под ключ с парсером 1го сайта

    $300

    Нужен сайт с парсингом 1 сайта. (Сайт должен быть на cms) Что будем парсить:  Общая категория (Название)Подкатегория (Название)Карточка компании(Название,описание компании,текст),Отзывы про карточку компании(большое количество) [текст, звезды, дату, имя, плюсы и минусы компании итд]С Вас сайт ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер на wp под ключ

    $300

    Нужен сайт с парсингом 1 сайта. (CMS WP - для более удобного контроля отзывов категорий итд) Что будем парсить:  Общая категория (Название)Подкатегория (Название)Карточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, дату, имя, плюсы и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт с парсингом( ОТЗОВИКА) - под ключ

    $300

    Нужен сайт с парсингом 1 сайта(Отзовик). (CMS как понимаю лучше для этой цели подойдёт WP, но если есть варианты - предлагайте) Что будем парсить:  Общая категория(Название)ПодкатегорияКарточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен сайт с парсером на 5 сайтов - под ключ

    $300

    Нужен сайт с парсингом 5-ти сайтов. (CMS как понимаю лучше для этой цели подойдёт WP, но если есть варианты - предлагайте) Что будем парсить:  Общая категория(Название)ПодкатегорияКарточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад