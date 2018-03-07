Есть тз на оценку
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужен сайт с парсингом 1 сайта. (Сайт должен быть на cms) Что будем парсить: Общая категория (Название)Подкатегория (Название)Карточка компании(Название,описание компании,текст),Отзывы про карточку компании(большое количество) [текст, звезды, дату, имя, плюсы и минусы компании итд]С Вас сайт ...Закрыт7 лет назад
- $300
Нужен сайт с парсингом 1 сайта. (CMS WP - для более удобного контроля отзывов категорий итд) Что будем парсить: Общая категория (Название)Подкатегория (Название)Карточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, дату, имя, плюсы и ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужен сайт с парсингом 1 сайта(Отзовик). (CMS как понимаю лучше для этой цели подойдёт WP, но если есть варианты - предлагайте) Что будем парсить: Общая категория(Название)ПодкатегорияКарточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, ...Закрыт7 лет назад
- $300
Нужен сайт с парсингом 5-ти сайтов. (CMS как понимаю лучше для этой цели подойдёт WP, но если есть варианты - предлагайте) Что будем парсить: Общая категория(Название)ПодкатегорияКарточка компании,Отзывы про карточку компании(возможно большое количество) [текст, звезды, ...Закрыт7 лет назад