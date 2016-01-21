yana-gia

Яна Гималтдинова yana-gia

 
30 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
RomanMiheev
Роман 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$23
10 баллов
8 лет назад
Составление мета-тегов для страниц сайта
Очень добросовестный заказчик, четко поставленная задача, никаких придирок, никаких проблем. Доступы все давались вовремя, ответы на все вопросы по работе давались мгновенно, постоянно на связи, оплата производилась мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству, как хорошего и приятного для работы заказчика.
Работа Романа выполнена профессионально и быстро! Всегда на связи, знает свое дело.
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн писем для рассылки интернет-магазина зоотоваров
Было очень комфортно работать с Яной! Максимально быстрая и четкая обратная связь, Яна со своей стороны свела до минимума сроки работы над поправками. Быстрая оплата. Приятное и позитивное общения. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Дмитрием! Всегда доступен для общения, правки вносились очень быстро и четко, благодаря чему получился отличный результат! Качество работы на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Необходимо переработать дизайн главной страницы сайта
Спасибо за приятное сотрудничество, четкая и конструктивная постановка задачи, быстрая оплата, обращайтесь еще обязательно . Буду рад сотрудничеству.
Работа над дизайном главной страницы сайта и логотипом была выполнена в срок, правки вносились быстро. Все время доступен для общения. В целом - довольны сотрудничеством, очень понравилось качество работы. Будем работать еще!
Ответный отзыв