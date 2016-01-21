Необходимо переработать дизайн шаблонов писем для почтовой рассылки интернет-магазина rintintin.ru. [list=1][*]Регистрация в интернет-магазине [*]Спасибо за заказ. [*]Товары специально для вас. [*]Вы забыли товары в корзине. [*]Мы дорожим вами. [/list] Цель: Наладить долговременные доверительные отношения с потенциальными и постоянными клиентами, для увеличения ...