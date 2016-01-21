Необходимо составить оптимизированные мета-теги для списка страниц сайта mcda.su. [list][*] title[*] descriptopn[*] keywords [/list]Список вклчюает 32 страницы (прикрепленный файл).
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо переработать дизайн шаблонов писем для почтовой рассылки интернет-магазина rintintin.ru. [list=1][*]Регистрация в интернет-магазине [*]Спасибо за заказ. [*]Товары специально для вас. [*]Вы забыли товары в корзине. [*]Мы дорожим вами. [/list] Цель: Наладить долговременные доверительные отношения с потенциальными и постоянными клиентами, для увеличения ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется специалист для проведения единовременных работ по оптимизации сайта http://mcda.su/ В заявке указывайте, какие работы вы можете предложить и цену.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип и переработать дизайн главной страницы сайта, общая структура сайта при этом должна остаться прежней. [b]Основные требования к графическому дизайну[/b] Светлый, современный, серьезный, производить доверительное впечатление. Не серый, не яркий. Используемые шрифты, их размер и варианты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад