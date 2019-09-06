Веб-разработчик (front-end)

Я делаю сайты для малого бизнеса: визитки, лендинги, блоги. Помогу создать и опубликовать ваш сайт в интернете без лишней головной боли.

Я занимаюсь как разработкой сайтов "под ключ", так и берусь за отдельные стадии процесса. Могу сверстать ваш макет, сделать ваш сайт адаптивным и/или интерактивным, перенести готовую вёрстку на CMS и настроить сайт для работы. В качестве CMS в основном использую Wordpress.

Я либо адаптирую уже готовый шаблон под ваши нужды, либо разрабатываю сайт с нуля - от регистрации домена и дизайна до переноса вёрстки на CMS. При желании могу разработать вам свою собственную админку, но чаще работаю с готовой.

Ко мне обращаются, когда нужен простой работающий продукт. Если вы не хотите морочиться с регистрацией домена и хостинга, понимать различие между адаптивной и резиновой вёрсткой и пугаетесь при виде слов "flexbox" и "AJAX", то вам ко мне. Я зарегистрирую домен за вас, при необходимости уникального дизайна согласую его с вами и примусь за вёрстку и программирование. На выходе у вас на руках будет готовый сайт, которым вы сможете самостоятельно управлять.

Работаю по принципу несдвигаемых дедлайнов: если что-то не успеваю, заранее вам об этом говорю и предлагаю урезать какой-либо функционал, чтобы успеть в срок. После срока дорабатываю остальное, если задержка по моей вине - бесплатно. Работаю в первую очередь на результат, поэтому правки вношу до тех пор, пока вас не устроит. Мне важно сделать свою работу качественно, а не быстро. Опыт у меня небольшой, но учусь новому быстро и с удовольствием, гуглить умею. После сдачи проекта вы всегда можете обратиться ко мне с вопросом или за помощью по поддержке сайта. Всю работу держу в системе контроля версий Git, поэтому любое изменение всегда можно будет откатить назад.

Я понимаю, что клиенты к вам сами собой не придут, но к сожалению поисковой оптимизацией, копирайтингом и продвижением я не занимаюсь. Могу только помочь установить счетчики для метрики и поля для мета-данных. Также не смогу вам помочь с креативным дизайном, потому что специализируюсь в первую очередь на технической стороне. Если вам не к кому обратиться по всем этим вопросам, я помогу с поиском специалистов и порекоммендую таких от себя.

Помимо разработки сайтов также интересуюсь дизайном баннеров и разработкой отдельных встраиваемых компонентов вроде слайдеров, интерактивных карт или калькуляторов.

Навыки:

Кроссбраузерная, валидная вёрстка

HTML

CSS / Sass / Scss

JavaScript / JQuery

Bootstrap 4 / Flexbox / CSS Grid

PHP & MySQL

Node JS

Wordpress

npm

Git

Gulp

Pug

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Мои контакты: