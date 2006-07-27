yaroslav1024

$250
Надо добротный прайс портал. С нуля писать долго и дорого. Ищу людей с готовой разработкой.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Надо добротный прайс портал. С нуля писать долго и дорого. Ищу людей с готовой разработкой.
Магазин мгновенных покупок. Такое как www.plati.ru
Надо аналог www.Nelikvidov.net, но лучше, чем оригинал. Программирование + дизайн. Цена - 100 уе. Если все отлично - еще плюс 50.
Нужен скрипт, для проверки статуса доменов по Whois следующих доменных зон (.*.ua, .ru, .com). На входе: .CSV файл из списком доменов, которые надо проверить. На выходе: дата окончания регистрации доменов. Программа нужна в одной из реализаций: серверная (PHP) ...