yaroslav1024

Нужен скрипт, для проверки статуса доменов по Whois следующих доменных зон (.*.ua, .ru, .com). На входе: .CSV файл из списком доменов, которые надо проверить. На выходе: дата окончания регистрации доменов. Программа нужна в одной из реализаций: серверная (PHP) ...