Высшее экономическое образование, деятельность - бухгалтер.
Опыт написания студенческих работ по экономике, бухгалтерскому учету, аудиту, налогам
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Качество работы хорошее, сроки соблюдены. Сотрудничеством с Марией осталась довольна.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! За четкость, оперативность в процессе работы и скорую оплату.
$25
10 баллов
14 лет назад
Все выполнено в короткий срок. Спасибо!
$30
10 баллов
14 лет назад
Мария выполнила работы быстро и качественно! Благодарю за сотрудничество)
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Только положительные впечатления от сотрудничества с Ксенией.
$25
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена в очень короткий срок! Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
В ходе неоднократного сотрудничества Алексей проявил себя как надежный и ответственный заказчик.
$35
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполниитель, все выполнено было в срок и в отличном качестве
Ответный отзыв
Большое спасибо за сотрудничество. Очень приятно работать