ymag

Мария ymag

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Высшее экономическое образование, деятельность - бухгалтер.

Опыт написания студенческих работ по экономике, бухгалтерскому учету, аудиту, налогам

[email protected]

Отзывы заказчиков

totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Реферат по бизнес-планированию
Качество работы хорошее, сроки соблюдены. Сотрудничеством с Марией осталась довольна.
Спасибо за сотрудничество! За четкость, оперативность в процессе работы и скорую оплату.
Ответный отзыв
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Курсовая. Бухучет.
Все выполнено в короткий срок. Спасибо!
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по бухучету-2
Мария выполнила работы быстро и качественно! Благодарю за сотрудничество)
Хороший заказчик. Только положительные впечатления от сотрудничества с Ксенией.
Ответный отзыв
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Курсовая. Бухучет. Только практика.
Работа выполнена в очень короткий срок! Продолжаем сотрудничать.
В ходе неоднократного сотрудничества Алексей проявил себя как надежный и ответственный заказчик.
Ответный отзыв
loren
Елена 
43 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по налогам
Отличный исполниитель, все выполнено было в срок и в отличном качестве
Большое спасибо за сотрудничество. Очень приятно работать
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