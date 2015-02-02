ymmmka

Артём ymmmka

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Заказав рекламу у меня, Вы получите:

  • список тех ключевых слов, которые будут работать для Вашего бизнеса;
  • наиболее выгодные ставки для достижения оптимальной рентабельности;
  • постоянный анализ и доработка рекламной кампании для максимального результата;
  • работу в соответствии с заданными целями и задачами.
  • Мои навыки:
  • профессиональная настройка рекламной кампании в любых системах с оплатой за клик;
  • настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрика;
  • аналитика и постоянная оптимизация кампаний;
  • достижение необходимых KPI;
  • работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).

    • Контекстная реклама
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