Заказав рекламу у меня, Вы получите:

список тех ключевых слов, которые будут работать для Вашего бизнеса;

наиболее выгодные ставки для достижения оптимальной рентабельности;

постоянный анализ и доработка рекламной кампании для максимального результата;

работу в соответствии с заданными целями и задачами.

Мои навыки:

профессиональная настройка рекламной кампании в любых системах с оплатой за клик;

настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрика;

аналитика и постоянная оптимизация кампаний;

достижение необходимых KPI;

работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).