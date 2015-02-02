Заказав рекламу у меня, Вы получите:список тех ключевых слов, которые будут работать для Вашего бизнеса;наиболее выгодные ставки для достижения оптимальной рентабельности;постоянный анализ и доработка рекламной кампании для максимального результата;работу в соответствии с заданными целями и задачами.Мои навыки:профессиональная настройка рекламной кампании в любых системах с оплатой за клик;настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрика;аналитика и постоянная оптимизация кампаний;достижение необходимых KPI;работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).