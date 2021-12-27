Команда молодых специалистов
Мы команда молодых специалистов. Основная наша специализация разработка сайтов, также создание баз данных, разрабатываем и редизайним логотипы, пишем коды на Python, занимаемся озвучкой текста и видеороликов, видеомонтажом.
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$30
6 баллов
3 года назад
Wix
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