youngprofessiona

Илья youngprofessiona

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Команда молодых специалистов

Мы команда молодых специалистов. Основная наша специализация разработка сайтов, также создание баз данных, разрабатываем и редизайним логотипы, пишем коды на Python, занимаемся озвучкой текста и видеороликов, видеомонтажом.

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Отзывы заказчиков

LentaV
Виктор 
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
6 баллов
3 года назад
Реализовать сайт на wix по примеру
Wix
Отзыв недоступен.
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