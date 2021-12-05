Требуется разработать посадку на фреймворк Laravel для сайта автосервиса. Необходимо реализовать функционал размещения автомобилей, регистрацию пользователей и карточку товара. Первоначально без подключения платежного агрегатора и личных сообщений. Оплата по завершению работы. Дизайн предоставляется после ознакомления с задачей.