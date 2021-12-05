LentaV

Виктор LentaV

 
49 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать посадку на Laravel (либо другой вариант)

    Требуется разработать посадку на фреймворк Laravel для сайта автосервиса. Необходимо реализовать функционал размещения автомобилей, регистрацию пользователей и карточку товара. Первоначально без подключения платежного агрегатора и личных сообщений. Оплата по завершению работы. Дизайн предоставляется после ознакомления с задачей.

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать сайт на wix по примеру

    Ищется специалист по разработке интернет-магазинов на платформе WIX. Необходим опыт в создании адаптивных сайтов. Оплата по факту возможна. Техническое задание предоставляется по запросу.

    Wix
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на wix

    Ищется специалист по разработке интернет-магазинов на платформе WIX. Необходим опыт в адаптивной верстке. Возможна оплата по факту. Техническое задание предоставляется по запросу.

    Wix
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки в сайт

    Требуется специалист по веб-программированию для внесения правок в сайт на WordPress. Оплата по факту. Ищем специалиста на постоянной основе, готового к оперативному выполнению задач. Техническое задание предоставляется по запросу.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад