Требуется разработать посадку на фреймворк Laravel для сайта автосервиса. Необходимо реализовать функционал размещения автомобилей, регистрацию пользователей и карточку товара. Первоначально без подключения платежного агрегатора и личных сообщений. Оплата по завершению работы. Дизайн предоставляется после ознакомления с задачей.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по разработке интернет-магазинов на платформе WIX. Необходим опыт в создании адаптивных сайтов. Оплата по факту возможна. Техническое задание предоставляется по запросу.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист по разработке интернет-магазинов на платформе WIX. Необходим опыт в адаптивной верстке. Возможна оплата по факту. Техническое задание предоставляется по запросу.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по веб-программированию для внесения правок в сайт на WordPress. Оплата по факту. Ищем специалиста на постоянной основе, готового к оперативному выполнению задач. Техническое задание предоставляется по запросу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад