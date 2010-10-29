yovij

Дмитрий yovij

 
39 летКазахстан/Усть-Каменогорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Bаше желание, Мои возможности!

Опыт работы в графических редакторах Adobe Photoshop, более 5 лет.

Специализация:ретушь, реставрация, художественное фото, раскрашивание черно-белых фотографий, фотоколлаж ,фотомонтаж, портрет с фото.

Рисую на планшете!

Photoshop
Портфолио