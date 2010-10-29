Bаше желание, Мои возможности!
Опыт работы в графических редакторах Adobe Photoshop, более 5 лет.
Специализация:ретушь, реставрация, художественное фото, раскрашивание черно-белых фотографий, фотоколлаж ,фотомонтаж, портрет с фото.
Рисую на планшете!
Портфолио
- Без названия106 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Без названия124 просмотра
- Ретаврация108 просмотров
- Из Чб в цвет116 просмотров
- Замена фона118 просмотров
- Без названия132 просмотра
- Проба пира!125 просмотров
- Портрет155 просмотров
- Портрет знакомой133 просмотра
- Карикатура154 просмотра
- Автопортрет113 просмотров