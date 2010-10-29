Bаше желание, Мои возможности!

Опыт работы в графических редакторах Adobe Photoshop, более 5 лет.

Специализация:ретушь, реставрация, художественное фото, раскрашивание черно-белых фотографий, фотоколлаж ,фотомонтаж, портрет с фото.

Рисую на планшете!