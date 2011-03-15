ystarcev

Юрий ystarcev

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка и натяжка шаблона Joomla.

    $50

    Есть готовый дизайн в psd. (см.приложение) Нужно сверстать шаблон и установить "натянуть" на сайт. Сайта на Joomla. Выбрал Joomla т.к. в последующем нужно будет установить модуль интернет магазина.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Нужен дизайн сайта. Тема: охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа, планы эвакуации. Пример во вложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $100

    Дизайн, верстка и установка шаблона Joomla. Направление: проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение и т.д. После договоренности скину ещё примеры. В последующем нужно будет установить и настроить модуль интернет магазина. Примеры ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт визитка "под ключ"

    $100

    Проект нужно будет выполнить через неделю примерно. Дизайн плюс натяжка на движок. Направление: проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение и т.д. Пример: http://ak-techno.ru/ohrannaya-signalizaciya-os Плюс блоки новости и статьи. Простая админка. ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона ShopCMS

    Есть psd файл дизайна для интернет магазина. Необходимо сверстать шаблон (главную страницу) для движка ShopCMS. Верстка блоками DIV. Макет в прикреплённом файле.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Подбор товаров по характеристикам. ShopCMS.
Хороший работодатель.
Спасибо за работу! Всё сделано быстро и самое главное качественно, и даже больше, с учётом всех моих корректировок.
Ответный отзыв
UnnameDzp
Слава 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Верстка шаблона ShopCMS
Все супер наилучшие рекомендации
Большое спасибо за работу! Всё выполнено качественно и срок, учтены все пожелания! Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Аудит сайта.
С оплатой проблем не возникало
Спасибо за быстрый и грамотный аудит сайта. А также за консультацию по его последующему продвижению. Рекомендую для работы.
Ответный отзыв
korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
7 баллов
11 лет назад
Текст на главную. Системы безопасности.
Отличный работодатель! Всем рекомендую!
Статьи написаны в сжатые сроки и самое главное профессионально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка и натяжка шаблона Joomla.
Joomla
Очень понравилось работать с Юрием интересный проект, возможность поэкспериментировать, чёткое ТЗ, великолепные исходники. Адекватное, не навязчивое, вежливое общение Заплатил больше чем обещал В общем, подводя итог - с меня + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества С уважением Владислав
Владислав отличный фрилансер! Выполнил проект быстро и качественно, учел все мои поправки. Спасибо за проделанную работу! Будем обращаться ещё.
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