Нужен текст на главную страницу сайта http://orion-zel.ru/ Тема - Автоматические системы безопасности.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн в psd. (см.приложение) Нужно сверстать шаблон и установить "натянуть" на сайт. Сайта на Joomla. Выбрал Joomla т.к. в последующем нужно будет установить модуль интернет магазина.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен дизайн сайта. Тема: охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа, планы эвакуации. Пример во вложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Дизайн, верстка и установка шаблона Joomla. Направление: проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение и т.д. После договоренности скину ещё примеры. В последующем нужно будет установить и настроить модуль интернет магазина. Примеры ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Проект нужно будет выполнить через неделю примерно. Дизайн плюс натяжка на движок. Направление: проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение и т.д. Пример: http://ak-techno.ru/ohrannaya-signalizaciya-os Плюс блоки новости и статьи. Простая админка. ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть psd файл дизайна для интернет магазина. Необходимо сверстать шаблон (главную страницу) для движка ShopCMS. Верстка блоками DIV. Макет в прикреплённом файле.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим аудит сайта. Интернет магазин. Рекомендации по оптимизации и продвижению.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен seo текст на главную страницу, далее ещё потребуется на дополнительные страницы. Тема сайта автомобильные шины и диски.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать блок подбора товаров по характеристикам. В моём случае это шины по параметрам. Пример тут http://www.best-tyres.ru/tyres/bytypesize Скрипт интернет магазина ShopCMS.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $70
Необходимо обновить дизайн интернет магазина авто шин и дисков. Бюджет до 70 дол.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад