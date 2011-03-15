Очень понравилось работать с Юрием интересный проект, возможность поэкспериментировать, чёткое ТЗ, великолепные исходники. Адекватное, не навязчивое, вежливое общение Заплатил больше чем обещал В общем, подводя итог - с меня + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества С уважением Владислав