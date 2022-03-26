Таргетолог, который повысит конверсию ваших продаж
Приветствую! Я специалист по настройке таргетированной рекламе в Facebook&Instagram
Работаю на результат! Ориентируюсь только на долгосрочные партнерские отношения!
Моя цель: поднять продажи в вашем бизнесе и сделать так чтобы Вы забыли о постоянной нехватке клиентов.
Обязанности:
-Анализ бизнеса, посадочной страницы, ЦА, конкурентов;
- Разработка стратегии запуска рекламных компаний;
- Формирование УТП и ТЗ дизайнеру и копирайтеру;
- Подготовка креативов и текстов;
- Запуск тестовой рк;
- Отслеживание статистики, анализ результатов;
- Оптимизация и масштабирование успешных рекламных кампаний;
- Регулярная отчётность и аналитика.
Предоставляю кейсы.
Буду рада сотрудничеству)
Портфолио
- Кейсы по таргетированной рекламе47 просмотров
Социальные сети (SMM и SMO)
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от $200
от 14 дней
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