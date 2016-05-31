yuliy_ani

Юлия Анищенко yuliy_ani

 
49 летРоссия/Саратов
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Окончила  школу дизайна в 2008 году. Владею знанием программ CorelDRAW, 3DS MAX.

2009-2010 дизайнер по текстилю "Галерея штор" г. Саратов

2010 дизайнер корпусной мебели "BONARTY" г.Саратов

2010 дизайнер "Межрегиональная стекольная компания"

2011 дизайнер корпусной мебели салона "Квадрат" г.Саратов

2012-2015 дизайнер интерьеров частных клиентов, мастер по нанесению декоративных покрытий 

CorelDRAW3ds Max
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
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