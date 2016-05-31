Окончила школу дизайна в 2008 году. Владею знанием программ CorelDRAW, 3DS MAX.
2009-2010 дизайнер по текстилю "Галерея штор" г. Саратов
2010 дизайнер корпусной мебели "BONARTY" г.Саратов
2010 дизайнер "Межрегиональная стекольная компания"
2011 дизайнер корпусной мебели салона "Квадрат" г.Саратов
2012-2015 дизайнер интерьеров частных клиентов, мастер по нанесению декоративных покрытий
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Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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