yuliya_rybina

Опыт работы 8 лет

Работаю в компании по разработке сайтов уже 8 лет (начинала с менеджера, далее менеджер проектов, далее руководитель отдела продаж, сейчас исполнительный директор).

В данный момент, я мама, в декретном отпуске. Поэтому решила разрабатывать сайты сама дома.

Для примера, в компании лэндинг стоит от 50 000 руб.

Дома я разработаю за 10 000 руб., т.к. мне не надо арендовать офис и платить з/п исполнителям.

Пока у меня всего 3 работы в портфолио: armelle33.ru, oknadveripotolki.ru, interier33.ru (два последних разработаны для группы компаний моего мужа)

Если у Вас сложный проект и оплата только по счету, то возможен вариант разработки сайта через компанию, в которой я работаю. Портфолио по запросу.