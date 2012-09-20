Переводчик с/на турецкий язык

Курманская Юлия Валентиновна

1979 г.р.

Тел. Моб.: +38050 619 48 69

E-mail: [email protected] [email protected]

ICQ: 591527012

Skype: yuliya733

Переводчик и преподаватель (skype) турецкого языка. Филолог.

Резюме.

Закончила Таврический Национальный университет им. Вернадского, специальность преподаватель турецкого языка и литературы.

Работала 2003-2004- переводчик и личный ассистент директора Частного Предприятия г. Евпатория.

2004-2007- переводчик в туристическо-рекламной газете г. Анталия /Турция/.

c 20081-удалённый переводчик и преподаватель турецкого (через skype):

http://youtu.be/YdQjPfBvPDg

www.yelizokul.info

Переводы документов, справок, сайтов, художественных и др. текстов с/на турецкий язык, с русского/украинского на турецкий, с турецкого на русский/украинский. Преподавание турецкого языка через скайп.

Навыки.

Знание ПК Word, Excel, Internet.

Профессиональные качества.

Способность к быстрому восприятию информации и оперативному реагированию, работоспособность, соблюдение правил, целеустремлённость.

Личные качества.

Коммуникабельность, ответственность дисциплинированность, честность, пунктуальность, обучаемость, серьёзное отношение к поставленной задаче, стремление к саморазвитию, творческое мышление.

Другая информация.

Желателен перевод с турецкого на русский /возможно украинский/.

Художественный перевод, перевод документов /паспорт, свидетельство о рождении и т. п./

Экономический перевод-контракты, юридический, технический.

Скорость перевода – 3-5 стр./день.

Возможна работа в выходные, праздники, ночная.

Стоимость моего перевода: 1800 знаков/7 дол.

Меня может рекомендовать: Бюро переводов ''Real tercume'' – +9 0535 717 9184 Osman Bey/ Турция/