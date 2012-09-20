Курманская Юлия Валентиновна
1979 г.р.
Тел. Моб.: +38050 619 48 69
E-mail: [email protected] [email protected]
ICQ: 591527012
Skype: yuliya733
Переводчик и преподаватель (skype) турецкого языка. Филолог.
Резюме.
Закончила Таврический Национальный университет им. Вернадского, специальность преподаватель турецкого языка и литературы.
Работала 2003-2004- переводчик и личный ассистент директора Частного Предприятия г. Евпатория.
2004-2007- переводчик в туристическо-рекламной газете г. Анталия /Турция/.
c 20081-удалённый переводчик и преподаватель турецкого (через skype):
Переводы документов, справок, сайтов, художественных и др. текстов с/на турецкий язык, с русского/украинского на турецкий, с турецкого на русский/украинский. Преподавание турецкого языка через скайп.
Навыки.
Знание ПК Word, Excel, Internet.
Профессиональные качества.
Способность к быстрому восприятию информации и оперативному реагированию, работоспособность, соблюдение правил, целеустремлённость.
Личные качества.
Коммуникабельность, ответственность дисциплинированность, честность, пунктуальность, обучаемость, серьёзное отношение к поставленной задаче, стремление к саморазвитию, творческое мышление.
Другая информация.
Желателен перевод с турецкого на русский /возможно украинский/.
Художественный перевод, перевод документов /паспорт, свидетельство о рождении и т. п./
Экономический перевод-контракты, юридический, технический.
Скорость перевода – 3-5 стр./день.
Возможна работа в выходные, праздники, ночная.
Стоимость моего перевода: 1800 знаков/7 дол.
Меня может рекомендовать: Бюро переводов ''Real tercume'' – +9 0535 717 9184 Osman Bey/ Турция/
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