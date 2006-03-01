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Ivanov Yuri
yura_ivanov
yura_ivanov
43 года
Украина
/
Симферополь
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Светлана Ремнева
LuchaS
40 лет
Россия
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
18 лет назад
Схема преобразования doc в xml
Выполнил задачу оперативно и качественно. Была необходима доработка, выходящая за задачи проекта. С этим тоже справился замечательно и быстрее, чем можно было предположить. Спасибо :)
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Отзывы заказчиков
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