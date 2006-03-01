yura_ivanov

Ivanov Yuri yura_ivanov

 
43 годаУкраина/Симферополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
LuchaS
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$10
10 баллов
18 лет назад
Схема преобразования doc в xml
Выполнил задачу оперативно и качественно. Была необходима доработка, выходящая за задачи проекта. С этим тоже справился замечательно и быстрее, чем можно было предположить. Спасибо :)