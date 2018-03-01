Постановка задачи: скинул не только макет дизайнера, но и собственноручно нарисовал в фотошопе нюансы, которые можно было объяснить на словах. Оплата: предложил предоплату больше половины суммы. После работы перевел "бонус" за моменты неоговоренные в ТЗ. Коммуникация: общались редко, но всегда по делу и исчерпывающе приходили к обоюдному решению по верстке. Ненапряжный в общении как заказчик и легкий в общении как человек. Рекомендую ли? 100% !