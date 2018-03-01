yurri87

Юрий yurri87

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Я Веб-разработчик, делаю сайты на PHP, Laravel, Opencart, Joomla, Wordpress

Backend:

  • PHP - Ориентируюсь в паттернах корпоративных приложений, легко нарисую UML любого паттерна.
  • MySql - все просто.
  • Laravel - если требуется быстро работающий сайт на фреймворке - без проблем.

Frontend:

  • JavaScript - Знаний достаточно, чтобы писать собственный ООП-код для практически любых стандартных задач фронтенда (не сталкивался с трудностями), а также редактировать сторонние плагины под поставленные задачи. Активно использую jQuery/Ajax, jQuery Mobile, jQuery UI. Для анимации и интерактивности - привык к библиотекам от GreenSock
  • HTML - знаю правила W3C. В собственных проектах не заморачиваюсь (люблю обертывать блоки в ссылки например).
  • CSS - в верстке использую Css Grid Layout, Flexbox, некоторые стили из Bootstrap. Использую SASS.
  • Photoshop - знаю с давних пор, раньше увлекался ретушью. Могу набросать дизайн сайта, или сделать верстку с существующего PSD.

Другое

  • Git - Часто использую в работе. В основном базовые операции "add", "commit", "push", "pull".
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Отзывы заказчиков

halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
HTML кодинг страницы сайта с JS эффектами
HTMLJavaScript
Все хорошо. Сделано даже больше чем ожидал от кодера. Полное погружение в проект, предложены свои идеи, продемонстрировано на реальном макете. Рекомендую!
Постановка задачи: скинул не только макет дизайнера, но и собственноручно нарисовал в фотошопе нюансы, которые можно было объяснить на словах. Оплата: предложил предоплату больше половины суммы. После работы перевел "бонус" за моменты неоговоренные в ТЗ. Коммуникация: общались редко, но всегда по делу и исчерпывающе приходили к обоюдному решению по верстке. Ненапряжный в общении как заказчик и легкий в общении как человек. Рекомендую ли? 100% !
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга