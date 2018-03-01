Я Веб-разработчик, делаю сайты на PHP, Laravel, Opencart, Joomla, Wordpress
Backend:
- PHP - Ориентируюсь в паттернах корпоративных приложений, легко нарисую UML любого паттерна.
- MySql - все просто.
- Laravel - если требуется быстро работающий сайт на фреймворке - без проблем.
Frontend:
- JavaScript - Знаний достаточно, чтобы писать собственный ООП-код для практически любых стандартных задач фронтенда (не сталкивался с трудностями), а также редактировать сторонние плагины под поставленные задачи. Активно использую jQuery/Ajax, jQuery Mobile, jQuery UI. Для анимации и интерактивности - привык к библиотекам от GreenSock
- HTML - знаю правила W3C. В собственных проектах не заморачиваюсь (люблю обертывать блоки в ссылки например).
- CSS - в верстке использую Css Grid Layout, Flexbox, некоторые стили из Bootstrap. Использую SASS.
- Photoshop - знаю с давних пор, раньше увлекался ретушью. Могу набросать дизайн сайта, или сделать верстку с существующего PSD.
Другое
- Git - Часто использую в работе. В основном базовые операции "add", "commit", "push", "pull".
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
7 лет назад
HTMLJavaScript
Все хорошо. Сделано даже больше чем ожидал от кодера. Полное погружение в проект, предложены свои идеи, продемонстрировано на реальном макете. Рекомендую!
Ответный отзыв
Постановка задачи: скинул не только макет дизайнера, но и собственноручно нарисовал в фотошопе нюансы, которые можно было объяснить на словах. Оплата: предложил предоплату больше половины суммы. После работы перевел "бонус" за моменты неоговоренные в ТЗ. Коммуникация: общались редко, но всегда по делу и исчерпывающе приходили к обоюдному решению по верстке. Ненапряжный в общении как заказчик и легкий в общении как человек. Рекомендую ли? 100% !
HTML-верстка
1 отзыв
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга