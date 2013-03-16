Нужно сделать аналог страницы https://almaz-destroy.ru/. По сути поменять контакты, один блок убрать и заменить видео.
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Закрыт
4 года назад
Нужно сделать аналог страницы https://almaz-destroy.ru/. По сути поменять контакты, один блок убрать и заменить видео.
Необходимо оптимизировать и продвинуть сайт kvartira-feo.com в Yandex и Google. Запросы: феодосия отдых, феодосия 2013,феодосия частный сектор,феодосия жилье, феодосия гостиница,феодосия дом, феодосия квартира. На сайт будут постепенно добавляться новые предложения для ...