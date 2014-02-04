Верстка, создание сайтов на основе python, django
Python/Django Web developer.
Дополнителные навыки:
СУБД: MySQL, SQLite.
(X)HTML, CSS, XML, AJAX. Уверенные навыки семантичной/валидной верстки.
Средства разработки: Vim, git, redmine;
Операционные системы: linux (основная ОС), windows (на уровне продвинутого пользователя);
Поисковые движки: Sphinx;
Навыки администрирования: apache, nginx, init scripts, setuptools, virtualenv, openssh, git, etc;
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
11 лет назад
DjangoJavaScriptjQuery
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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