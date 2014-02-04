zaebee

Андрей zaebee

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Верстка, создание сайтов на основе python, django

Python/Django Web developer.

Дополнителные навыки:

СУБД: MySQL, SQLite.

(X)HTML, CSS, XML, AJAX. Уверенные навыки семантичной/валидной верстки.

Средства разработки: Vim, git, redmine;

Операционные системы: linux (основная ОС), windows (на уровне продвинутого пользователя);

Поисковые движки: Sphinx;

Навыки администрирования: apache, nginx, init scripts, setuptools, virtualenv, openssh, git, etc;

Отзывы заказчиков

ArtyomVladim
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$130
10 баллов
11 лет назад
JS Главная + модальное
DjangoJavaScriptjQuery
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1500
от 30 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2500
от 50 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 15 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Показать все услуги