HTML5/JS/CSS3/FLEXBOX/BOOTSTRAP/GRID/БЭМ/SCSS (Верстка валидная, кроссбраузерная, семантическая, адаптивная, pixel perfect)

Люблю вёрстать сайты! Индивидуально подхожу к каждому новому проекту. Самые главные принципы для меня:

Качественно выполненная работа

Довольный заказчик

Я довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки (уже

включённые в стоимость моей работы). ﻿Верстаю на flexbox'ax и grid'ах, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код придерживаясь стандартов W3C. Cтраницы, свёрстанные мною, всегда в зелёной области GooglePageSpeed и GTmetrix.

Гарантия

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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