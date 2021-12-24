zakataoao

Кирилл zakataoao

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML5/JS/CSS3/FLEXBOX/BOOTSTRAP/GRID/БЭМ/SCSS (Верстка валидная, кроссбраузерная, семантическая, адаптивная, pixel perfect)

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Люблю вёрстать сайты! Индивидуально подхожу к каждому новому проекту. Самые главные принципы для меня:

  • Качественно выполненная работа
  • Довольный заказчик
Я довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки (уже

включённые в стоимость моей работы). ﻿Верстаю на flexbox'ax и grid'ах, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код придерживаясь стандартов W3C. Cтраницы, свёрстанные мною, всегда в зелёной области GooglePageSpeed и GTmetrix.

Гарантия

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты

Нужно сверстать сайт? - Смело обращайтесь! zakataoao﻿ 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

bo4kandr1989
Андрей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
3 года назад
Вёрстка по макету PSD
Всё хорошо, сверстал лендинг быстро и качественно и главное - не дорого. Все валидаторы вёрстка прошла, с производительностью тоже всё отлично. Буду обращаться в будущем ещё 😊
Всё отлично, спасибо!
Ответный отзыв