HTML5/JS/CSS3/FLEXBOX/BOOTSTRAP/GRID/БЭМ/SCSS (Верстка валидная, кроссбраузерная, семантическая, адаптивная, pixel perfect)
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. ✅
Люблю вёрстать сайты! Индивидуально подхожу к каждому новому проекту. Самые главные принципы для меня:
- Качественно выполненная работа
- Довольный заказчик
включённые в стоимость моей работы). Верстаю на flexbox'ax и grid'ах, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код придерживаясь стандартов W3C. Cтраницы, свёрстанные мною, всегда в зелёной области GooglePageSpeed и GTmetrix.
Гарантия
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Контакты
Нужно сверстать сайт? - Смело обращайтесь! zakataoao
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Небольшой лендинг с авто-слайдером.35 просмотров
- Desktop вёрстка - Houses for sale PSD52 просмотра
- Mobile вёрстка - Houses for sale PSD32 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
3 года назад
Всё хорошо, сверстал лендинг быстро и качественно и главное - не дорого. Все валидаторы вёрстка прошла, с производительностью тоже всё отлично. Буду обращаться в будущем ещё 😊
Ответный отзыв
Всё отлично, спасибо!