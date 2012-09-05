Обратился 05.09.2012 по проекту, разработка магазина на престашопе. были показаны макеты в пдф и даны разъяснения как и что делать, были обговорены сроки 2 дня и сумма 130 $, договорились работать с оплатой по факту сделаной работы, на следующий день Руслан сказал что якобы не увидел всего и потребуется около 3х дней и увеличение бюджета, я согласился, 07.09.2012 Руслан попросил предоплату, я сказал что готов перевести деньги когда что то увижу, он выложил, из того что было выложено было видно что не готова ни одна страница, я сказал что оплата будет только после того как я увижу хоть одну готовую страницу, на что Руслан сказал что не будет работать пока не получит денгьи, разговаривает крайне не сдержено, хамит. в общем те кому дорого свое время и нервые предлагаю не связыватся с этим исполнителем.