zanuda

Руслан Болиев zanuda

 
33 годаРоссия/Нальчик
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
ART1k
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
0 баллов
11 лет назад
Разработка простого магазина на PrestaShop
Обратился 05.09.2012 по проекту, разработка магазина на престашопе. были показаны макеты в пдф и даны разъяснения как и что делать, были обговорены сроки 2 дня и сумма 130 $, договорились работать с оплатой по факту сделаной работы, на следующий день Руслан сказал что якобы не увидел всего и потребуется около 3х дней и увеличение бюджета, я согласился, 07.09.2012 Руслан попросил предоплату, я сказал что готов перевести деньги когда что то увижу, он выложил, из того что было выложено было видно что не готова ни одна страница, я сказал что оплата будет только после того как я увижу хоть одну готовую страницу, на что Руслан сказал что не будет работать пока не получит денгьи, разговаривает крайне не сдержено, хамит. в общем те кому дорого свое время и нервые предлагаю не связыватся с этим исполнителем.
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Подправить вёрстку.
На отлично!
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Руслан молодец, быстро вошел в курс дела, так же быстро нашел варианты решения проблемы. Рекомендую!