$1000
Изготовление проекта быстровозводимой конструкции в соответсвии с техническим заданием. В четком соответсвии со строительными нормами, ГОСТами, СНиП и СНуП. Трехмерная модель.
Промышленный дизайн22 заявки
Закрыт
13 лет назад
Изготовление проекта быстровозводимой конструкции в соответсвии с техническим заданием. В четком соответсвии со строительными нормами, ГОСТами, СНиП и СНуП. Трехмерная модель.
У действующей компании требуется переделать существующий сайт. Сайт должен быть изготовлен и индивидуальным дизайном и быть привлекательным внешне. Существующий сайт www.zaostroitel.ru Если можно с конкретными предложения каким бы вы видели наш сайт.
Для компании, открывающей новое направление требуется создать красивый сайт. Направление сайта - продажа продукции производимой предприятием (тротуарная плитка, бордюрный и стеновой камни и т.д.). Сайт должен содержать каталог продукции ее фотографии и описания.