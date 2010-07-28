zaostroitel

Александр zaostroitel

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изготовление проекта быстровозводимой конструкции

    $1000

    Изготовление проекта быстровозводимой конструкции в соответсвии с техническим заданием. В четком соответсвии со строительными нормами, ГОСТами, СНиП и СНуП. Трехмерная модель.

    Промышленный дизайн22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переделать существующий сайт

    $1000

    У действующей компании требуется переделать существующий сайт. Сайт должен быть изготовлен и индивидуальным дизайном и быть привлекательным внешне. Существующий сайт www.zaostroitel.ru Если можно с конкретными предложения каким бы вы видели наш сайт.

    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создать красивый сайт

    $1000

    Для компании, открывающей новое направление требуется создать красивый сайт. Направление сайта - продажа продукции производимой предприятием (тротуарная плитка, бордюрный и стеновой камни и т.д.). Сайт должен содержать каталог продукции ее фотографии и описания.

    Сайты «под ключ»56 заявок
    Закрыт
    13 лет назад