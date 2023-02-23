zaverukhadmk

Діана zaverukhadmk

 
23 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод русский-таджикский

    Привет! Ищу переводчика в языковой паре "русский - таджикский" Тематики: гемблинг, беттинг, гейминг. Опыт не обязательный, важно быть носителем таджикского языка.

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Копірайтер зі знанням німецької мови

    Добрий день! Шукаю копірайтерів зі знанням німецької мови, орієнтовний обсяг: 2000-2500 символів.Тематика: wellbeing програми, які будуються на базі аналізу варіабельності серцевого ритму. Важливо, щоб ви могли працювати з тематикою і якість SEO тексту відповідала вимогам, і ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад