zaverukhadmk

Вітаю! Потрібен перекладач у парі українська-данська та українська-норвезька. Тематика: маркетинг. Напишіть ваші ставки, будь ласка.
Переводы30 заявок
Закрыт
9 месяцев назад
Вітаю! Потрібен перекладач у парі українська-данська та українська-норвезька. Тематика: маркетинг. Напишіть ваші ставки, будь ласка.
Привет! Ищу переводчика в языковой паре "русский - таджикский" Тематики: гемблинг, беттинг, гейминг. Опыт не обязательный, важно быть носителем таджикского языка.
Добрий день! Шукаю копірайтерів зі знанням німецької мови, орієнтовний обсяг: 2000-2500 символів.Тематика: wellbeing програми, які будуються на базі аналізу варіабельності серцевого ритму. Важливо, щоб ви могли працювати з тематикою і якість SEO тексту відповідала вимогам, і ...