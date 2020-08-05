Переводчик с английского на рус./укр. и наоборот.
Студентка-отличница второго курса специальности Филология: Перевод. Владею английским на уровне С1-С2, легко работаю с разговорными выражениями и сленгом.
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Рекомендую. Задание выполнено в срок. Все в рамках установленной договорености.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, быстро определились с поставленной задачей, было приятно сотрудничать.