zemlyayajupiter

Елизавета zemlyayajupiter

 
21 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Переводчик с английского на рус./укр. и наоборот.

Студентка-отличница второго курса специальности Филология: Перевод. Владею английским на уровне С1-С2, легко работаю с разговорными выражениями и сленгом. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Вычитка текста на анг. языке
Рекомендую. Задание выполнено в срок. Все в рамках установленной договорености.
Замечательный заказчик, быстро определились с поставленной задачей, было приятно сотрудничать.
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