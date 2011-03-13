Для сайта www.all-diet.info нужен скрипт создания линеечек для форумов. Сайт работает на Wordpress В первую очередь нужны линеечки для худеющих. С возможностью установки одного или двух бегунков. ...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Для сайта www.all-diet.info нужен скрипт создания линеечек для форумов. Сайт работает на Wordpress В первую очередь нужны линеечки для худеющих. С возможностью установки одного или двух бегунков. ...
Требуется изготовить сайт псевдо-фирмы строительной тематики. Что-то наподобие http://dsp-stroy.ru Готов рассмотреть различные варианты.