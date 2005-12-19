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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
17 лет назад
Очень хороший специалист. Работа выполнена, на высоком уровне, качественно и в короткие сроки. Собираюсь и дальше сотрудничать с человеком.
Ответный отзыв
Работать с человеком очень приятно. Четко формулирует нужное задание Оплата была произведена вовремя.
$20
10 баллов
18 лет назад
Ответный отзыв
Постоянно на связи, оперативно разрешаются все недоделки/недопонимания, оплата в срок, рекомендую!
$30
9 баллов
18 лет назад
Работы выполнены хорошо. Чувствуется, что у человека хорошие знания. Все схватывает налету. Приятно работать. Исправления и дополнения были выполнены оперативно и без проблем.
Ответный отзыв
Очень подробное тех. задание, конструктивное обсуждение выявленных ошибок, оплата без задержек, впечатления самые положительные, рекомендую для сотрудничества.