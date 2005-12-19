zheka001

Гость zheka001

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

perl, mod_perl, perl extensions (6 years)

PHP (4 years)

PHPPerl
Отзывы заказчиков
zakazchik
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
$100
10 баллов
17 лет назад
Парсер Google, Yahoo, MSN
Очень хороший специалист. Работа выполнена, на высоком уровне, качественно и в короткие сроки. Собираюсь и дальше сотрудничать с человеком.
Работать с человеком очень приятно. Четко формулирует нужное задание Оплата была произведена вовремя.
Ответный отзыв
EOS
49 летСША
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$20
10 баллов
18 лет назад
PHP!
Супер! Все сделал на Отлично! Сомотрите Сами - http://enot.info/link_submit.php Спасибо!
Постоянно на связи, оперативно разрешаются все недоделки/недопонимания, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
jpetrov
58 летЛитва
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
9 баллов
18 лет назад
Написать скрипт на Perl рандомайзера и связать его с готовым проетом
Работы выполнены хорошо. Чувствуется, что у человека хорошие знания. Все схватывает налету. Приятно работать. Исправления и дополнения были выполнены оперативно и без проблем.
Очень подробное тех. задание, конструктивное обсуждение выявленных ошибок, оплата без задержек, впечатления самые положительные, рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв