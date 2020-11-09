Грамотные тексты и продающий дизайн
Здравствуйте, меня зовут Александр! Мой опыт работы на фрилансе - 5 лет. За это время я выполнил более 150 заказов по разным направлениям.
Мы точно с вами сработаемся! Я умею создавать:
- Продающие, SEO и информационные тексты (работал по разным направлениям, осилю любую тематику, включая самые специфические и профессиональные);
- Яркий и запоминающийся дизайн (сайты, баннеры, вывески и т. д.);
- Рекламные кампании (директ, adwords, таргет).
Пишите мне в телеграм: @prt_plg
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!