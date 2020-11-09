Грамотные тексты и продающий дизайн

Здравствуйте, меня зовут Александр! Мой опыт работы на фрилансе - 5 лет. За это время я выполнил более 150 заказов по разным направлениям.

Мы точно с вами сработаемся! Я умею создавать:

Продающие, SEO и информационные тексты (работал по разным направлениям, осилю любую тематику, включая самые специфические и профессиональные);

Яркий и запоминающийся дизайн (сайты, баннеры, вывески и т. д.);

Рекламные кампании (директ, adwords, таргет).

Помимо этого, занимаюсь(уровень владения higher intermediate).

Пишите мне в телеграм: @prt_plg