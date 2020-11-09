zingerdezigner

Александр Зингер zingerdezigner

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Грамотные тексты и продающий дизайн

Здравствуйте, меня зовут Александр! Мой опыт работы на фрилансе - 5 лет. За это время я выполнил более 150 заказов по разным направлениям. 

Мы точно с вами сработаемся! Я умею создавать:

  • Продающие, SEO и информационные тексты (работал по разным направлениям, осилю любую тематику, включая самые специфические и профессиональные);
  • Яркий и запоминающийся дизайн (сайты, баннеры, вывески и т. д.);
  • Рекламные кампании (директ, adwords, таргет).
Помимо этого, занимаюсь переводами с английского языка (уровень владения higher intermediate).

Пишите мне в телеграм: @prt_plg

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Отзывы заказчиков

dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Обработка предметных фото
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