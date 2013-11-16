1с 8.2 - Delphi.

Необходимо реализовать сл. методы на Delphi.

Первый метод: По ID контрагента (из 1С, передается параметром в метод как строка) заполнить в делфи структуру. А именно поля: Наименование, номер телефона, (адрес) регион, район, город, нас.пункт, улица, дом(владение), корпус (строение), квартира(офис)

Структуру создавать на свое усмотрение (под необходимые мне нужды изменю сам).

Второй метод: На основании структуры из первого метода создать нового контрагента в 1с

Делфя 2007 (хотя без разницы какая делфя). Возможны отдельные доработки функционала методов за отдельную плату.