Нужна консультация по настройке загрузки из эксель. Точнее решение проблемы: Ошибка. Возможно неверно указан номер листа книги Excel. Типовая обработка
1с 8.2 - Delphi.
Необходимо реализовать сл. методы на Delphi.
Первый метод: По ID контрагента (из 1С, передается параметром в метод как строка) заполнить в делфи структуру. А именно поля: Наименование, номер телефона, (адрес) регион, район, город, нас.пункт, улица, дом(владение), корпус (строение), квартира(офис)
Структуру создавать на свое усмотрение (под необходимые мне нужды изменю сам).
Второй метод: На основании структуры из первого метода создать нового контрагента в 1с
Делфя 2007 (хотя без разницы какая делфя). Возможны отдельные доработки функционала методов за отдельную плату.
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