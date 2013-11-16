Программа с бухгалтерским и складским учетом, статистикой. Должна функционировать как сама программа (оболочка) и прикрепленная к ней таблица (на основе Access в которой можно будет редактировать данные.) Программа ...
УТ 10.3 дописать признак погашения сертификата
Перенести в УТ понятие Подарочный сертификат как вид номенклатуры, признак активен, погашен (нами дописан). В Рознице все есть. По аналогии сделать. Плюс дописать хождения сертификатов, признака в обмене (обмен есть), дописать правила.
В УТ как мы это видим: вкладка новая серийный номер в карточке товара (не путать с сериями), подсказать как массово потом загрузить серии в карточку товара. В оприходовании есть выбор пр серийному номеру, перенести так же в документ Перемещения. И добавить выбор всех серий по номиналу в табличную часть.
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