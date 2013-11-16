УТ 10.3 дописать признак погашения сертификата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка242 просмотра

Перенести в УТ понятие Подарочный сертификат как вид номенклатуры, признак активен, погашен (нами дописан). В Рознице все есть. По аналогии сделать. Плюс дописать хождения сертификатов, признака в обмене (обмен есть), дописать правила.

В УТ как мы это видим: вкладка новая серийный номер в карточке товара (не путать с сериями), подсказать как массово потом загрузить серии в карточку товара. В оприходовании есть выбор пр серийному номеру, перенести так же в документ Перемещения. И добавить выбор всех серий по номиналу в табличную часть.

11 лет назад
kamaleev0
Алексей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа с бухгалтерским и складским учетом.

    Программа с бухгалтерским и складским учетом, статистикой. Должна функционировать как сама программа (оболочка) и прикрепленная к ней таблица (на основе Access в которой можно будет редактировать данные.) Программа ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить правила выгрузки 1С8.2

    $50

    Нужно настроить штатные правила выгрузки из 1С8 Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 10.3 (конфигурация на базе конфигурации Управление Торговлей) в конфигурацию 1С8 Бухгалтерия, редакция 2.0 Удалённый доступ к конфигурациям исполнителю предоставлю. ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выгрузка на сайт

    Приветствую всех. 1с конфигурация наша Казахстанская на управляемых формах под 8.2 "Управление Небольшой фирмой" Сайт под битриксом "интернет магазин" Нужно выгрузка товара со склада который в наличии. В ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка для 1С Розница 2.0

    $50

    Здравствуйте! ИМЕЕТСЯ: 1) 1С Розница 2.0 (2.0.8.11) 2) 3 текстовых файла с данными номенклатуры: - Группы номенклатуры. Формат: ID_ГРУППЫ;НАИМЕНОВАНИЕ_ГРУППЫ; - Номенклатура. Формат: ID;ID_ГРУППЫ;НАИМЕНОВАНИЕ;НАИМЕНОВАНИЕ_ДЛЯ_ПЕЧАТИ;СТАВКА_НДС;ВИД_НОМЕНКЛАТУРЫ;ТИП_НОМЕНКЛАТУРЫ;ЕДИНИЦА_ИЗМЕРЕНИЯ;ВЕСОВОЙ_ТОВАР_ИЛИ_НЕТ;ЦЕНА; - Штрихкоды. Формат: ID_НОМЕНКЛАТУРЫ;ШК; ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль синхронизации 1С с сайтом

    Нужен 1с программист из Киева (крайне желательно), чтобы настроить на стороне 1с синхронизацию с интернет-магазином. Принцип работы в прикрепленном ТЗ. Интернет-магазин еще не разрабатывался поэтому ЛЮБОЙ механизм и принцип можно пересмотреть и сделать так, как ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конфигурация для 1С

    Нужна конфигурация для магазина дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей (розница и опт). Необходимо для каждой позиции иметь параметры (Марка, Модель, год выпуска, кузов, наименование, цена и т.д.), чтобы менеджер мог легко оперировать ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать отчет по труду для ЗиК 7.7 Украина

    Нужно разработать отчет по труду для ЗиК 7.7. Также есть ряд периодических задач по ЗиК 7.7, хотим найти проф. фрилансера для постоянного сотрудничества. Рассматриваем только специалистов из Украины

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптация программы 1С под нужды предприятия. Киев

    $50

    в Киеве. необходимо сделать доточить имеющуюся 1С у бухгалтера чтоб были такие функции: 1. Возможность импортировать банковские выписки в 1С 7,7 из клиент-банк ( starAccess Укрсиббанк) 2. Групповая печать документов (например ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка выгрузки из 1С на сайт(Joomla+JShopping)

    $150

    Задачи обработки: Выгружать в интернет-магазин: структуру каталога номенклатуры, наименование, описание, производителя, изображение (с возможностью задавать его размер, основной и превью), два типа цены - клубную и розничную, наличие на складе (с выбором ...

    Joomla
    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад