УТ 10.3 дописать признак погашения сертификата

Перенести в УТ понятие Подарочный сертификат как вид номенклатуры, признак активен, погашен (нами дописан). В Рознице все есть. По аналогии сделать. Плюс дописать хождения сертификатов, признака в обмене (обмен есть), дописать правила.

В УТ как мы это видим: вкладка новая серийный номер в карточке товара (не путать с сериями), подсказать как массово потом загрузить серии в карточку товара. В оприходовании есть выбор пр серийному номеру, перенести так же в документ Перемещения. И добавить выбор всех серий по номиналу в табличную часть.