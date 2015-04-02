Создать дисконтную систему. 1. Система накопительная. 2. При покупке от 3000 должна выдаваться карта с 3% скидкой, действует со следующей покупки. Карта привязана к клиенту. При сумме покупок от 30000 скидка увеличивается до ...
Битрикс 24
Настройка битрикса 24 .
1 IP телефония
2 СРМ
3 Почты
3 Управление проектами.
Заявки фрилансеров
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