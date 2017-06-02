Интеграция Портала Битрикс24 и 1С

Что именно нужно выгружать из 1С на сервер и загружать с сервера в 1С?

Товары, Цены, Остатки, Номенклатура, Контаргенты, Контакты, Реализация. Из 1С еще, как насписано, трекер может менять статусы в СРМ: если, например, на основании счета на оплату, который был создан в СРМ и попал в 1С, выполнили оплату, то в СРМ статус именится

Получаеться все что описано в 1С трекер

Конфигурация: Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.10.8). Есть небольшие изменения в конфигурации, не нарушающие основной функционал

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