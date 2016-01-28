Создать книгу покупок и книгу продаж в программе, прописанной на базе 1с 8.1 и создать обработку для их выгрузки в Налогоплательщик ЮЛ в формате xml.
Нужен специалист по wp all import
Необходимо объяснить 1С-нику, какой шаблон нужен для выгрузки и после реализовать процесс выгрузок товаров на сайт. WP WOO.
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