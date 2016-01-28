Нужен специалист по wp all import

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки180 просмотров

Необходимо объяснить 1С-нику, какой шаблон нужен для выгрузки и после реализовать процесс выгрузок товаров на сайт. WP WOO.

WordPress
9 лет назад
guest_14551083412419
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров