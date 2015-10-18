Необходимо сделать 3D модель коробки для интерактивного курса по английскому языку Тема: в курсе собрана коллекция из 35 интерактивных заданий по английскому языку для учеников 2 класса, первая четверть. Аудитория данного курса: школьные учителя Название курса: Английский язык. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать детальную 3d модель 'Тополь-М' в компас,
детали должны быть отдельным файлом.
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