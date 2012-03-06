3D тюнинг для Audi

3D-графикаЗакрыт4 заявки218 просмотров
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Необходимо разработать 3D-модель аэродинамического автомобильного обвеса по готовым эскизам на базе готовой 3D-модели автомобиля.

- Опыт 3D-моделлинга автомобилей обязателен!

- Понимание технических нюансов авто-проектирования.

- Наличие максимально-точной 3D модели Audi A7 приветствуется.

- Работа творческая, ваши идеи приветствуются.

ЭТАП 1:

На выходе должна получиться максимально-точная копия 3D обвеса:

+ высокодетализированный рендер в 7 ракурсах (для черного и белого цвета кузова).

ЭТАП 2:

По окончанию разработки отдельно оплатим реалистичную 10-секундную видео-сцену.

Общение через Skype: markolofsen

Оплата: Яндекс/Вебмани/Золотая корона

12 лет назад
markolofsen
Олофсен 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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