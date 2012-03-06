Смоделить аппарат по чертежу

Требуется сделать ряд иконок и текстур в максе для приложения под смартфон.
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Необходимо смоделировать аппарат по чертежу.
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Бюджет 1000 рублей, работы для грамотного моделиста на пару часов.
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