Нарисовать шопинг корзину и кубики

Требуется качественная реализация приложенного концепта, предположительно рендер 3D или стилизованной иллюстрацией в векторе. Концепт представляет собой shopping cart в который уложены разноцветные кубики с различными пиктограммами. Графика должна быть универсальной - предполагается возможность отдельного использования каждого из кубиков а также самого shopping cart. Срок реализации критичен. Для исполнителя, успешно справившегося с задачей, всегда найдется еще одна ;)