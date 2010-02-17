3d визуализация мультимедийной капсулы

На входе - скетч от руки, утвержденный заказчиком. На выходе нужно получить 6-8 вкусных рендеров + SolidWorks модель (создать можно в 3д-максе, а потом грамотно конвертнуть в солид). То есть, на выходе мне нужен шейп подогнанный под размеры внутренней камеры и внешних габаритных размеров, который потом будет передан на проектирование.

В атаче мультимедийная капсула (уже существующая) - это аттракцион на 6 посадочных мест с экраном. Сама капсула динамична и ее движение зависит от фильма, который проигрывается.Прикладываю ее только как пример.

Все тех требования, размеры и скетчи будут предоставлены позже.

Бюджет сносный - 300-350$, дедлайны как всегда - тяжкие - до 4-5 дней на моделинг и первичный рендер.

начать хочу уже в эту среду. Так что поактивней. Пишем, даем линки на работы. Указываем цену.

!!! клиент обязательно будет вносить комментарии (возможно несколько раз) и поэтому проект скорее всего затянется на 2-3 недели. нужен ответственный и старательный исполнитель. Форма оплаты любая.

ПРОЕКТ, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАКРЫТ. ВСЕМ, С КЕМ ЕГО ПРОЩИТЫВАЛ И КОНТАКТИРОВАЛ, СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО.