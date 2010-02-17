3d визуализация мультимедийной капсулы

$400
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок359 просмотров

На входе - скетч от руки, утвержденный заказчиком. На выходе нужно получить 6-8 вкусных рендеров + SolidWorks модель (создать можно в 3д-максе, а потом грамотно конвертнуть в солид). То есть, на выходе мне нужен шейп подогнанный под размеры внутренней камеры и внешних габаритных размеров, который потом будет передан на проектирование.

В атаче мультимедийная капсула (уже существующая) - это аттракцион на 6 посадочных мест с экраном. Сама капсула динамична и ее движение зависит от фильма, который проигрывается.Прикладываю ее только как пример.

Все тех требования, размеры и скетчи будут предоставлены позже.

Бюджет сносный - 300-350$, дедлайны как всегда - тяжкие - до 4-5 дней на моделинг и первичный рендер.

начать хочу уже в эту среду. Так что поактивней. Пишем, даем линки на работы. Указываем цену.

!!! клиент обязательно будет вносить комментарии (возможно несколько раз) и поэтому проект скорее всего затянется на 2-3 недели. нужен ответственный и старательный исполнитель. Форма оплаты любая.

ПРОЕКТ, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАКРЫТ. ВСЕМ, С КЕМ ЕГО ПРОЩИТЫВАЛ И КОНТАКТИРОВАЛ, СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО.

SolidWorks
15 лет назад
petrenku
Oleksiy 
73 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн, графика

    Сайт базы есть http://www.zbur-kut.com.ua/, Дорисовать (в т.ч. 3Д) : план базы - 3д, планы номеров- 3д, планы походов на каяках по плавням - плоскость рыбьих мест ...

    3D-графика4 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Визуализация

    $70

    Добрый день. очень срочно нужно выполнить визуализацию объекта. есть модель. надо наложить материалы, расставить источники света и настроить вирей. сроки - до вечера.(т.к. в понедельник сдача проекта)

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Картинка острова

    Задание в прицепе. то Вас цена и время. Картинка не мультяшная, а близкая реалу. Сначала делаем остров целиком, затем отдельно каждый сегмент. Вопросы по адресу [email protected]

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D-проекты домов.

    Около 25 домов по чертежам заказчика Нужно на каждый, 3-4 картинки красивых с разных сторон с цветами с кустиками и прочим, + с 4 разных сторон рабочие картинки только дома, + схема этажей в ...

    3D-графика47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интерьер домашнего кинотеатра

    $120

    Необходима визуализация интерьера (один вид) комнаты, оборудованной домашним кинотеатром : акустика, мягкая мебель. кроме того в визуализации должны присутствовать персонажи в большом количестве: дети,взрослые,бабульки :) сроки 3 дня. имеется чертежи, ...

    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модели продукции в Blender

    $50

    Необходим специалист, который может работать в 3d blender. Рисовать придется различные модели - трубы, кирпичи, листы металла и т.д. В общем примитивные объекты.

    Blender
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать несколько моделей персонажей

    Для растровой изометрической игры необходимо сделать модель персонажа. 1) с несколькими видами причесок по эскизам 2) замоделить набор частей одежды (броня, шлем и т.п.) и предметов в руках (разные виды оружия) 3) ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание 3D образов продукции для сайта

    Создание 3D образов продукции для сайта. есть желание заменить фотографии продукции (утюги) на сайте на 3D картинки, которые пользователь может повращать у себя на компе со всех сторон. С Вас: ...

    3D-графика38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад