Flash - 3D Теплица

Нужно доработать программу подбора кровли и фасадов, аналогичную этой http://www.tegola.ru/podbor_krisi.html : 1. Уменьшить размер 2. Заменить одну кровельную визуализацию 3. Сделать возможным выбор одновременно нескольких параметров Требования к исполнителю: знание Флеш, ФШ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте господа фрилансеры.
Требуется исполнение не стандартной задачи на flash.
Нужна разработка flash теплицы в 3D.
Пример теплицы: http://www.unibo.ru/foto/message_fotos/2/25066/teplici_montazh_teplic_kapelka_3m_foto_large.jpg
На flash клиент хочет чтобы при нажатии на теплицу, открывалась теплица - и грубо говоря мы попадали во внутрь, и могли крутить вертеть - смотреть внутренности теплицы.
Если есть опыт, и портфолио - то будем рады сотрудничать с Вами.
Обязательно указывайте бюджет и сроки, и контактные данные. (Свяжемся сами)
- Похожие заказы
- $503D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
48 тканей необходимо наложить на 1 диван, диванов всего 9 штук. Срок 2 дня. Делайте ваши предложения.3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2500
Создание 3D контента для лазерного шоу и маппинга Требуется профессиональная команда для создания на постоянной основе 3D контента для лазерного шоу и маппинга. В зависимости от объектов проведения шоу, формируется тех. задание и по 3D контенту. Если ...3D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
СРОЧНО требуется моделер-текстурщик. В основном сантехника и сопутствующие аксессуары. Пример требуемого уровня моделинга/текстуринга во вложении.3D-графика6 заявокЗакрыт10 лет назад
Салют. Есть помещение. 500 квадратных метров. Нужен полный дизайн-проект, включающий: Планировочные решения; Описание стилистической концепции оформления интерьеров; Эскизное предложение оформления интерьеров; Предварительный подбор отделочных материалов; Монтажный план; Демонтажный план; План полов с указанием площадей и покрытий; План потолков с привязкой светильников; ...3D-графика4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать 3D модели машин и передвижных средств для рекламы. Всего 4 штуки. Примеры фотографий на download.alesko.eu/Visuels.zip. Модели не более 100 К полигонов для использования в конструкторе. Жду предложения цены и сроков.3D-графика4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, Меня зовут Артем, я представитель компании Paasweb. Нам требуется 3D илюстратор для одного из наших крупных проектов в сфере бриллиантов. Требуется доработка картинок бриллиантов (илюстрация на готовую картинку зубчиков от кольца). ...3D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо отрисовать карту проезда Заявки рассматриваю только с ценой Спасибо и хорошего дня! аванс после показа нароботок3D-графика13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка макета коттеджного поселка. Имеется фото местности, требуется расставить на ней типовые домики, проложить дорожки. Плана самого поселка нету, использование в рекламных целях (предварительная реклама). В общем всё сделать недорого и красиво.3D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать на фасадной части дом ( http://goo.gl/gSqFca ) так же как и на задней части дома ( http://goo.gl/IO5nFS ), чтобы было 4 окна и 3 опорный балки под крышей дома. http://goo.gl/CBEssB3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад