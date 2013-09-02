Flash - 3D Теплица

Здравствуйте господа фрилансеры.

Требуется исполнение не стандартной задачи на flash.

Нужна разработка flash теплицы в 3D.

Пример теплицы: http://www.unibo.ru/foto/message_fotos/2/25066/teplici_montazh_teplic_kapelka_3m_foto_large.jpg

На flash клиент хочет чтобы при нажатии на теплицу, открывалась теплица - и грубо говоря мы попадали во внутрь, и могли крутить вертеть - смотреть внутренности теплицы.

Если есть опыт, и портфолио - то будем рады сотрудничать с Вами.

Обязательно указывайте бюджет и сроки, и контактные данные. (Свяжемся сами)