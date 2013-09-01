Специалист по 3D лазерным шоу

Создание 3D контента для лазерного шоу и маппинга

Требуется профессиональная команда для создания на постоянной основе 3D контента для лазерного шоу и маппинга.

В зависимости от объектов проведения шоу, формируется тех. задание и по 3D контенту. Если по данному шоу задача включает в себя маппинг объекта, то прилагаются детали по маппингу.