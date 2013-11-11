Наложение тканей на диван в 3D Max

3D-графикаЗавершен1 заявка299 просмотров
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48 тканей необходимо наложить на 1 диван, диванов всего 9 штук. Срок 2 дня. Делайте ваши предложения.

10 лет назад
sergigabyte
Сергей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$450
2 дня
Очень ответственный и профессиональный исполнитель. Всё на высшем уровне! Рекомендую к сотрудничеству!
Приятный заказчик, доволен сотрудничеством, рекомендую.
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