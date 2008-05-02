Нужно создать несколько вариантов макетов по новой марке стабилизаторов напряжения. Есть исходные фотографии. Указывайте цены и сроки. Обязательно портфолио и опыт.
Нужно отрисовать логотип в 3d maxe
Нужно отрисовать логотип в 3d maxe, причем очень срочно.
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