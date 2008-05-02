Нужно отрисовать логотип в 3d maxe

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен8 заявок305 просмотров

Нужно отрисовать логотип в 3d maxe, причем очень срочно.

17 лет назад
rigo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AdeptusOne
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
Очень быстро сделал работу! За 1 день отрисовал три логотипа в 3d, самое главное работа была сделана очень качественно и профессионально!!! Всем советую!!!
Все прошло успешно.

Заявки фрилансеров

AdeptusOne
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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