Срочно. Собрать клип 3д.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок291 просмотр

Здравствуйте, обращаемся к вам скорее за помощью. У нас горит проэкт. Как пошло с самого начало не так как надо, так и идет все на грани спасения утопающего. Все уже сделано, нужно только собрать клип. Персонаж анимирован, окружение сделано, все прощитано. У нас нет времени эксперементировать с камерами и десять раз переделывать. Не можете ли вы нам помочь и укажите вашу цену. Клип собственно анимация 15 сек и плюс заставки.

17 лет назад
ARJ
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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