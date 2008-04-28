Нужно создать несколько вариантов макетов по новой марке стабилизаторов напряжения. Есть исходные фотографии. Указывайте цены и сроки. Обязательно портфолио и опыт.
Срочно. Собрать клип 3д.
Здравствуйте, обращаемся к вам скорее за помощью. У нас горит проэкт. Как пошло с самого начало не так как надо, так и идет все на грани спасения утопающего. Все уже сделано, нужно только собрать клип. Персонаж анимирован, окружение сделано, все прощитано. У нас нет времени эксперементировать с камерами и десять раз переделывать. Не можете ли вы нам помочь и укажите вашу цену. Клип собственно анимация 15 сек и плюс заставки.
Заявки фрилансеров
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