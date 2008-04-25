Нужно создать несколько вариантов макетов по новой марке стабилизаторов напряжения. Есть исходные фотографии. Указывайте цены и сроки. Обязательно портфолио и опыт.
3д шоквэйв
Need 3d art and textures..
One Outdoor landscaped track, one rally car and one dirver vs. 6 other AI cars.
Time clock UI, UI for starting and selecting vehicles/racers, controls UI, Radar HUD (showing track and other cars)
Sound effects
Database for highscores and sweep contests.
One timed stage with 9 more consecutive races...same course
Behind the Car view. (space for branded textures on hood, side doors, bumbers and trunk.
Keyboard controls
This whole project has to be in Shockwave and run in a browser..
Oregon Forest Trails...Sega Rally Game
http://www.oregonrally.com/stage_rally.cfm
Can you simulate outdoors..? with trees and bushes on the road side?
Заявки фрилансеров
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